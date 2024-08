Legende: Haben gut lachen Zoé Vergé-Dépré (links) und Esmée Böbner haben auch ihr zweites EM-Spiel gewonnen. Freshfocus/Claude Diderich

An der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden entscheiden Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré auch ihr 2. Gruppenspiel für sich.

Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder dürfen ebenfalls einen Dreisatz-Erfolg bejubeln.

Am Mittwochabend stehen beide Schweizer Frauen-Duos noch einmal im Einsatz.

Optimaler Start für die beiden Schweizer Frauen-Duos an der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden. Nach den Auftaktsiegen am Dienstag legten sowohl Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré als auch Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder nach. Beide Schweizer Gespanne führten die Entscheidung in einem 3. Satz herbei.

Beide Schweizer Duos drehen im 3. Satz auf

15:21, 21:18, 15:8 lautete das Resultat am Ende für Böbner/Zoé Vergé-Dépré gegen die Österreicherinnen Lena Plesiutschnig und Katharina Schützenhöfer. Im 2. Satz hatten die Olympia-Viertelfinalistinnen beim Stand von 9:9 einen Zwischenspurt eingelegt und für eine kleine Vorentscheidung gesorgt. Im Entscheidungssatz zogen die Schweizerinnen rasch auf 7:1 davon und brachten den Sieg in der Folge ungefährdet ins Trockene.

Vergé-Dépré/Mäder absolvierten am Mittwochmorgen ihren 2. Dreisätzer in Folge. Gegen die Spanierinnen Maria Belen Carro und Sofia Gonzalez resultierte ein 21:17, 16:21, 15:10-Erfolg. Im 3. Durchgang machten die Schweizerinnen, die ihr drittletztes gemeinsames Turnier bestreiten, aus einem 4:4 ein 11:6. In der Folge konnten die Spanierinnen die Partie nicht mehr drehen.

Am Abend geht es weiter

Am Abend können die beiden Schweizer Duos mit einem weiteren Erfolg den Gruppensieg und die direkte Achtelfinalqualifikation klarmachen. Böbner/Vergé-Dépré treffen dabei auf die Belgierinnen Sarah Cools/Lisa van den Vonder (ab 21:15 Uhr live in der SRF Sport App), Vergé-Dépré/Mäder auf die noch ungeschlagenen Daniela Alvarez/Rania Moreno aus Spanien.

Die Gruppenzweiten und -dritten müssen den Umweg über die Sechzehntelfinals nehmen.