An den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden stehen beide Schweizer Duos im Achtelfinal.

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen bleiben an den Europameisterschaften in den Niederlanden das Mass aller Dinge. Am Mittwochabend gewannen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré auch ihr 3. Gruppenspiel und lösten damit das direkte Achtelfinalticket. Im Duell mit den Belgierinnen Sarah Cools/Lisa van den Vonder behielten Schweizerinnen stets die Oberhand. Nach 39 Minuten war der 21:13, 21:18-Sieg eingetütet.

Am Morgen hatten die Olympia-Viertelfinalisten von Paris noch mehr zu kämpfen gehabt. 15:21, 21:18, 15:8 lautete das Resultat im 2. Gruppenspiel gegen die Österreicherinnen Lena Plesiutschnig und Katharina Schützenhöfer. Im 2. Satz hatten die Olympia-Viertelfinalistinnen beim Stand von 9:9 einen Zwischenspurt eingelegt und für eine kleine Vorentscheidung gesorgt. Im Entscheidungssatz zogen die Schweizerinnen rasch auf 7:1 davon und brachten den Sieg in der Folge ungefährdet ins Trockene.

00:51 Video Der 2. Matchball sitzt: Böbner/Vergé-Dépré gewinnen auch das 3. Gruppenspiel Aus Sport-Clip vom 14.08.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Vergé-Dépré/Mäder makellos

Auch Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder haben sich das direkte Achtelfinal-Ticket gesichert. Im 3. Gruppenspiel ersparte sich das Duo erstmals den Umweg über einen dritten Satz. Gegen die zuvor ungeschlagenen Spanierinnen und letztjährigen Finalistinnen Daniela Alvarez/Rania Moreno setzten sich die Schweizerinnen mit 21:17, 21:19 durch.

Schon am Mittwochmorgen hatten Vergé-Dépré/Mäder gegen Spanierinnen gejubelt. Im 2. Gruppenspiel gegen Maria Belen Carro und Sofia Gonzalez resultierte ein 21:17, 16:21, 15:10-Erfolg. Im 3. Durchgang machten die Schweizerinnen, die ihr drittletztes gemeinsames Turnier bestreiten, aus einem 4:4 ein 11:6. In der Folge konnten die Spanierinnen die Partie nicht mehr drehen.

Auf wen die Schweizer Duos im Achtelfinal treffen, steht noch nicht fest.