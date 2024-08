Per E-Mail teilen

Legende: Zieht mit 24 Jahren einen Schlussstrich Esmée Böbner. Keystone/EPA/Sander Kroning

Die Schweizermeisterschaften auf dem Bundesplatz Ende August werden das letzte offizielle Turnier für Esmée Böbner sein. Die 24-Jährige hat sich entschieden, vom Leistungssport zurückzutreten: «Die Entscheidung war ein andauernder Prozess, der zum Schluss führte, dass mein Feuer nicht mehr für den Spitzensport brennt. Für mich ist dies jedoch essenziell, um sich täglich zu Höchstleistungen zu motivieren.»

Böbner wird sich auf ein Studium im Gesundheitsbereich fokussieren. Ihre bisherige Spielpartnerin Zoé Vergé-Dépré wird ihre Karriere weiterführen. Zusammen mit dem Verband werden in den kommenden Wochen neue Teamformationen diskutiert.

Sommer 2024 als Highlight

Böbner kann auf ihre bisher erfolgreichste Saison zurückblicken: Gemeinsam mit Vergé-Dépré, mit der sie seit 2017 ein Duo bildet, erreichte sie bei den Olympischen Spielen in Paris den Viertelfinal und sicherte sich somit ein olympisches Diplom. Nur eine Woche später erkämpften sich Böbner und Vergé-Dépré die Bronzemedaille an den Europameisterschaften in den Niederlanden.

00:54 Video Böbner/Vergé-Dépré holen EM-Bronze Aus Sport-Clip vom 17.08.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

