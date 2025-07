Legende: Idylle pur Das Beachvolleyball-Turnier in Gstaad findet zum 25. Mal statt. Keystone / Anthony Annex

Die Schweizer Teams

Bei der 25. Ausgabe des prestigeträchtigen Turniers in Gstaad stehen drei Schweizer Frauen-Duos im Hauptfeld. Das Schwestern-Tandem Anouk und Zoé Vergé-Dépré tritt wie Tanja Hüberli und Leona Kernen zum ersten Mal in dieser Formation im Berner Oberland an. Annique Niederhauser – im Vorjahr noch an der Seite von Kernen – nimmt gemeinsam mit Menia Bentele teil. Muriel Bossart/Nadine Demierre bestreiten am Mittwochmorgen die Qualifikation.

Bei den Männern steht mit Yves Haussener und Julian Friedli nur ein Duo im Hauptfeld. Marco Krattiger/Leo Dillier, Adrian Heidrich/Jonathan Jordan und Florian Breer/Luc Flückiger versuchen in der Qualifikation, einen Startplatz zu ergattern.

Letzter Schweizer Sieg 2001

Das Turnier im Berner Oberland ist nicht unbedingt ein gutes Pflaster für Schweizer Erfolge. Der letzte (und bisher einzige) Sieg datiert aus dem Jahr 2004, als Patrick Heuscher und Stefan Kobel das Heimturnier gewinnen konnten. Der letzte Podestplatz geht auf das Konto von Simone Kuhn und Nadine Zumkehr. Der 3. Rang des Duos liegt allerdings auch schon 13 Jahre zurück.

Im letzten Jahr ging der Sieg bei den Frauen an das US-Duo Kristen Nuss/Taryn Kloth. Bei den Männern triumphierten die beiden Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig. Während Nuss heuer mit Taryn Brasher zusammenspannt, fehlen die Olympiasieger Ahman/Hellvig in Gstaad auf der Meldeliste.

So sieht das Turnier-Programm in Gstaad aus

Mittwoch: Qualifikation Männer und Frauen, Gruppenspiele Männer

Qualifikation Männer und Frauen, Gruppenspiele Männer Donnerstag: Gruppenspiele Männer und Frauen

Gruppenspiele Männer und Frauen Freitag: Gruppenspiele Männer und Frauen / Zwischenrunde Männer und Frauen

Gruppenspiele Männer und Frauen / Zwischenrunde Männer und Frauen Samstag: Zwischenrunde Frauen / Viertelfinals Männer und Frauen / Halbfinals Männer

Zwischenrunde Frauen / Viertelfinals Männer und Frauen / Halbfinals Männer Sonntag: Halbfinals Frauen / Spiele um Platz 3 Männer und Frauen / Finals Männer und Frauen

So sieht das Live-Programm von SRF aus