Das Beachvolley-Duo Nina Brunner/Tanja Hüberli muss sich im Halbfinal des Elite-16-Turniers in Brasilien knapp beugen.

Legende: Haben ihre Haut auch im Halbfinal teuer verkauft Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli (Archiv). Keystone/Anthony Anex

Nach Siegen gegen US-Tandems im Achtel- und Viertelfinal bedeutete ein drittes US-Duo im Halbfinal des Elite-16-Turniers in Saquarema Endstation für Nina Brunner und Tanja Hüberli. Viel fehlte indes nicht und die beiden Schweizerinnen hätten gleich im ersten Anlauf nach der Wiedervereinigung das Endspiel erreicht.

Starke Reaktion auf Fehlstart

Gegen Kristen Cruz/Taryn Brasher erwischten die Olympia-Dritten von Paris keinen guten Start. Im 1. Satz hatten Brunner/Hüberli nichts zu bestellen und gingen mit 11:21 unter. Umso eindrücklicher dann die Reaktion: Die Schweizerinnen stellten sich immer besser auf die Gegnerinnen ein und sicherten sich den 2. Satz deutlich mit 21:14.

Im Tiebreak behielten die US-Amerikanerinnen das bessere Ende für sich. Mit drei Punkten in Serie zogen Cruz/Brasher vorentscheidend auf 14:11 davon und liessen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Ganz vorbei ist das Turnier für Brunner/Hüberli trotz der 11:21, 21:14, 12:15-Niederlage noch nicht. Um 21:00 Uhr spielen die Schweizerinnen noch um Platz 3.