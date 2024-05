Vergé-Dépré/Mäder und Hüberli/Brunner verlieren am Elite-16-Turnier in Espinho (POR) ihre Auftaktpartien. Letztere gewinnen ihr 2. Spiel.

Legende: Eine Steigerung ist gefragt Bei Anouk Vergé-Dépré (im Bild) und Joana Mäder. Imago/Beautiful Sports

Gegen das chinesische Duo Xue/Xia steigerten sich Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder nach dem völlig missratenen Startsatz und erzwangen einen dritten Umgang. In diesem mussten sie sich jedoch knapp geschlagen geben. Es resultierte ein 9:21, 21:14, 13:15 aus ihrer Sicht.

Um in die K.o.-Runde einzuziehen und wichtige Punkte für das Olympia-Ranking zu sammeln, müssen Vergé-Dépré/Mäder mindestens Platz 3 in der Gruppe erreichen. Ihre weiteren Gruppenspiele stehen am Freitag an.

Auch Hüberli/Brunner verlieren

Nicht mehr dringend auf Olympia-Punkte angewiesen sind Tanja Hüberli und Nina Brunner. Für sie war das Duell mit den Weltranglisten-Ersten Ana Patricia/Duda aus Brasilien dennoch ein Gradmesser im Hinblick auf die Sommerspiele in Paris. Die Schweizerinnen hielten in beiden Sätzen gut mit, unterlagen gleichwohl 18:21, 20:22.

Am Nachmittag gingen Hüberli/Brunner gegen das weit weniger renommierte litauische Duo Raupelyte/Paulikiene mit 21:18, 23:21 als Siegerinnen hervor.