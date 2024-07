Legende: Läuft bei ihnen Zoé Vergé-Dépré (links) und Esmée Böbner sind in Form. Keystone/Peter Schneider

Die für die Olympischen Spiele selektionierten Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré beendeten die Gruppenphase nach zwei umkämpften 2:1-Siegen am Starttag, in denen sich die Schweizerinnen nach Satzrückstand zurückkämpften, mit einem 21:12, 21:19-Erfolg gegen das US-amerikanische Duo Kimberly Hildreth/Teegan Van Gunst. Damit überspringen die Luzernerin und die Bernerin wie bereits in der Woche zuvor in Gstaad die erste K.o.-Runde und stehen direkt in den Viertelfinals. Diese finden am Freitag statt.

Beim Turnier in Österreichs Hauptstadt spielen auch Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder bislang gross auf. Den Olympia-Dritten von Tokio bleibt nach drei Siegen der Umweg über die Achtelfinals erspart. Die Schweizer Frauen-Equipen befinden sich nicht in der gleichen Tableau-Hälfte und treffen im Idealfall erst im Final aufeinander.

Das Turnier in Österreichs Hauptstadt ist der letzte Formtest vor den Olympischen Spielen in Paris. Dort wird der Wettkampf vom 27. Juli bis 10. August durchgeführt.