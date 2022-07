«Sie servierte, danach stiess sie einen Schrei aus. Da wusste ich: Oh, das ist eine schwerere Verletzung!» So schildert Anouk Vergé-Dépré die grausame Szene, bei welcher sich ihre Partnerin Joana Heidrich im Bronzespiel der Beachvolleyball-WM in Rom verletzte. Bei einem Aufschlag renkte sich Heidrich die Schulter aus. Die Folgen: strukturelle Schäden an der Schulter, eine längere Zwangspause.

Dr. Judith Bering ist seit 11 Jahren Turnier-Ärztin des World-Tour-Turniers in Gstaad. Sie habe zuvor noch nie gesehen, dass sich eine Beachvolleyballerin beim Service eine solche Verletzung zuzog. Doch Schulterverletzungen sind in diesem Sport keine Seltenheit: «Wir haben beim Service einen sehr komplexen Bewegungsablauf mit hohen Geschwindigkeiten bis über 100 km/h», erklärt Bering.

Was Bering sonst noch über Verletzungen im Beachvolleyball sagt, erfahren Sie im Videobeitrag oben.