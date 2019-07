Tanja Hüberli und Nina Betschart sind beim World-Tour-Turnier in Gstaad in die Viertelfinals eingezogen. Die beiden Schweizerinnen bezwangen das brasilianische Top-Duo Barbara Seixa de Freitas/Fernanda Berti Alves mit 21:15, 13:21, 17:15. Bereits an der WM in Hamburg vergangene Woche hatten sie sich gegen die Brasilianerinnen durchsetzen können.

Zuvor war beim Turnier im Berner Oberland ein möglicher Schweizer Achtelfinal geplatzt. Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré verloren den Sechzehntelfinal gegen Barbara/Fernanda in 2 Sätzen. Die Schweizerinnen hatten im 1. Satz 19:18 geführt, verloren den Durchgang aber noch 19:21. Im 2. Durchgang verloren die beiden komplett den Faden (9:21).

Heidrich und Vergé-Dépré zeigten sich nach der Niederlage schwer enttäuscht. «Es reicht noch nicht gegen solche Top-Teams. Man sieht, was eigentlich möglich wäre. Aber dann haben wir halt noch nicht alles im Griff», sagte Vergé-Dépré. Heidrich ergänzte, man brauche noch zu viel Energie im Moment.

Auch Gerson/Heidrich out

Bei den Männern bedeuteten für Mirco Gerson und Adrian Heidrich die Achtelfinals Endstation. Sie unterlagen den Brasilianern Saymon/Guto knapp in drei Sätzen (21:19, 15:21, 13:15). «Wir haben Vollgas gegeben», so Gerson. Aber die Souveränität habe gefehlt.

So sendet SRF vom Beachvolleyball-Turnier in Gstaad Event

Sendezeit und Sender

Halbfinals (Männer)

Samstag, 13:00 Uhr, SRF zwei

Spiel um Platz 3 (Männer) Samstag, 17:15 Uhr, SRF zwei Final (Männer)

Samstag, 18:30 Uhr, SRF zwei

Halbfinals (Frauen)

Sonntag, 10:00 Uhr, Livestream

Spiel um Platz 3 (Frauen) Sonntag, 13:30 Uhr, Livestream Final (Frauen)

Sonntag, 14:45 Uhr, Livestream

Sendebezug: Radio SRF 3