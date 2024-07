Tanja Hüberli und Nina Brunner müssen für das Heimturnier in Gstaad kurzfristig Forfait geben.

Kein Start in Gstaad

Legende: Wird heuer nicht in Gstaad servieren Tanja Hüberli (Archivbild). Keystone/Anthony Anex

Das Elite-16-Turnier in Gstaad findet ohne die amtierenden Beachvolleyball-Europameisterinnen statt. Das an Nummer 1 gesetzte Schweizer Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner muss wegen einer Verletzung Hüberlis passen. Die Schwyzerin leidet an einem Hexenschuss, den sie sich letzte Woche im Krafttraining zugezogen hat.

«Aus Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf Paris müssen wir leider verzichten. Das tut sehr weh, es ist unser Lieblingsturnier», lässt sich Hüberli in einer Mitteilung zitieren.

Start am Mittwoch

Das Turnier im Berner Oberland startet am Mittwoch mit der Qualifikation und dauert bis Sonntag. Die wie Hüberli/Brunner für die Olympischen Spiele in Paris selektionierten Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré sind bereits fix im Hauptfeld und bestreiten ihre ersten Gruppenspiele am Donnerstag.

Mit Anouk-Vergé-Dépré/Joana Mäder sowie Annique Niederhauser/Leona Kernen greifen 2 weitere Schweizer Gespanne in der Qualifikation ins Geschehen ein. Bei den Männern vertreten insgesamt 4 Duos die Schweizer Farben, Marco Krattiger und Florian Breer sind gesetzt.