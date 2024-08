Weil Anouk Vergé-Dépré an einer bakteriellen Lungenentzündung erkrankt ist, muss das Beach-Duo auf die Schweizer Meisterschaften in Bern verzichten.

Legende: Ihre gemeinsame Karriere endet abrupt Joana Mäder (links) und Anouk Vergé-Dépré. Keystone/Eva Manhart

Mit dem letzten gemeinsamen Turnier von Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder wird es nichts. Weil Vergé-Dépré an einer bakteriellen Lungenentzündung leidet, verpasst das Beachvolleyball-Duo die Schweizer Meisterschaften in Bern.

Vor 2 Wochen gaben die Bernerin Vergé-Dépré und die Zürcherin Mäder bekannt, dass sie zusammen nur noch 3 Turniere bestreiten werden. Daraufhin schieden die Bronzemedaillengewinnerinnen von Tokio sowohl an der EM in den Niederlanden als auch beim Elite16-Turnier in Hamburg in den Viertelfinals aus. Der Schlusspunkt der Zusammenarbeit hätte diese Woche auf dem Bundesplatz in Bern gesetzt werden sollen.

Mäder: «Extrem schade»

«Ich hätte gerne das Ende von 8 gemeinsamen Jahren mit Joana und dem Heimpublikum zelebriert. Noch einmal bewusst Punkte feiern und dann gemeinsam vom Court gehen. Es ist traurig, dass uns das genommen wird», so Vergé-Dépré. Mäder findet es «extrem schade, dass wir diese letzte SM nicht als Team spielen und geniessen können». Die Zürcherin wird in Bern nur als Zuschauerin anwesend sein können.