Das Schweizer Duo schlägt an der EM in Jurmala die Niederländer Varenhorst/Van de Velde. Ihr Viertelfinal ist ab 15 Uhr live zu sehen. Gerson/Heidrich sind ausgeschieden.

Männer an EM im Beachvolley

Legende: Steht mit Partner Florian Breer im Viertelfinal Marco Krattiger (Archivbild) Keystone/Archiv

Florian Breer und Marco Krattiger haben an der Beachvolleyball-EM die Viertelfinals erreicht. Das Schweizer Duo schlug im Achtelfinal die Niederländer Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde in 37 Minuten 21:19, 23:21.

In der nächsten Runde treffen die beiden am Samstagnachmittag auf Nikita Ljamin und Taras Myskiw (ab 15 Uhr im Livestream in der SRF Sport App). Aufgrund der Setzliste sind die Russen zu favorisieren: Sie waren als Nummer 11 ins Turnier gestiegen, Breer/Krattiger als Nummer 25.

Gerson/Heidrich out

Dagegen schieden Mirco Gerson und Adrian Heidrich in den Achtelfinals aus. Die Schweizer unterlagen den schwächer eingestuften Polen Bartosz Losiak und Piotr Kantor 19:21, 16:21.