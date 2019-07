Die Schweizer Spitzenteams sind erfolgreich in das Heimturnier gestartet. Mirco Gerson und Adrian Heidrich gewannen am Major-Event in Gstaad ihre Gruppe und qualifizierten sich direkt für die Achtelfinals vom Freitag. Einen Startsieg gab es sowohl für Nina Betschart/Tanja Hüberli als auch für Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré. Damit haben die beiden Duos den Einzug in die K.o.-Phase bereits auf sicher.

Gerson/Heidrich nutzten den Heimvorteil und rangen nach verlorenem Startsatz zuerst das kanadische Duo Ben Saxton/Grant O'Gorman in drei Sätzen (18:21, 21:19, 15:12) nieder. Am Abend liessen die Schweizer Nummern 1 in ihrem zweiten Einsatz einen 21:18, 21:19-Erfolg gegen die Österreicher Clemens Doppler/Alexander Horst folgen.

Auch Frauen-Duos erfolgreich

Keine Probleme bekundeten Betschart/Hüberli. Die WM-Vierten setzten sich gegen das russische Aussenseiter-Duo Xenia Dabischa/Daria Rudych sicher mit 21:16, 21:15 durch.

Ebenfalls geglückt ist der Einstieg ins Heimturnier dem anderen Schweizer Topduo bei den Frauen: Heidrich/Vergé-Dépré besiegten das höher eingestufte deutsche Duo Karla Borger/Julia Sude in drei Sätzen (18:21, 21:19, 15:12).

So sendet SRF vom Beachvolleyball-Turnier in Gstaad Event

Sendezeit und Sender

Halbfinals (Männer)

Samstag, 13:00 Uhr, SRF zwei

Spiel um Platz 3 (Männer) Samstag, 17:15 Uhr, SRF zwei Final (Männer)

Samstag, 18:30 Uhr, SRF zwei

Halbfinals (Frauen)

Sonntag, 10:00 Uhr, Livestream

Spiel um Platz 3 (Frauen) Sonntag, 13:30 Uhr, Livestream Final (Frauen)

Sonntag, 14:45 Uhr, Livestream

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 18:00 Uhr, 10.07.2019