Heidrich/Vergé-Dépré verpassen in Moskau EM-Bronze

Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré verpassen an der EM in Moskau nach 5 vergebenen Matchbällen die Bronze-Medaille.

Im Spiel um Platz 3 unterliegen sie den Spanierinnen Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo 21:13, 15:21, 19:21.

Der Entscheidungssatz entwickelt sich zu einem wahren Krimi.

Die Schweizerinnen waren im 3. Satz schon kurz vor der Aufgabe: Anouk Vergé-Dépré hatte einen strammen Smash von Liliana Fernandez mitten ins Gesicht gekriegt und musste minutenlang behandelt werden.

Doch die Bernerin rappelte sich wieder auf und führte in der Folge das Schweizer Duo zum Ausgleich im Entscheidungssatz – Fernandez/Baquerio waren zeitweise 4 Punkte in Front gelegen.

5 Matchbälle vergeben

Doch ein Happy End aus Schweizer Sicht wollte es doch nicht geben. Heidrich/Vergé-Dépré vergaben in einem fulminanten Finale nicht weniger als 5 Matchbälle, ehe die an Nummer 9 gesetzten Spanierinnen ihren zweiten verwerten konnten.

Bereits die ersten beiden Sätze waren ausgeglichen verlaufen, ehe sich jeweils ein Duo in der Schlussphase entscheidend absetzen konnte.

Polinnen zu stark

Am Nachmittag war die Siegesserie der Schweizerinnen in Moskau im Halbfinal gerissen: Gegen die Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek unterlagen sie in strömendem Regen mit 21:18, 18:21 und 8:15.

Mit den beiden Niederlagen am Samstag verpassten Heidrich/Vergé-Dépré ihren grössten gemeinsamen Erfolg, seit sie sich auf die Saison 2017 zusammenschlossen. In diesem Sommer waren sie auf internationaler Ebene nie besser als auf dem 9. Platz klassiert.

