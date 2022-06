Joana Heidrich verletzt sich an der Beachvolleyball-WM in Rom im Spiel um die Bronzemedaille und muss im 2. Satz aufgeben.

Nach einem Aufschlag kugelt sich die Zürcherin die rechte Schulter aus und sinkt in den Sand.

Das Duo Heidrich/Vergé-Dépré hatte bis zum verletzungsbedingten Abbruch mit 21:16, 10:7 geführt. Damit geht die Bronzemedaille an die Deutschen Cinja Tillmann und Svenja Müller.

Eine Verletzung von Joana Heidrich setzte dem kleinen Final von Rom ein unrühmliches Ende. Die Schweizer Beachvolleyballerin kugelte sich beim Aufschlag Mitte des zweiten Satzes die rechte Schulter aus und musste noch auf dem Feld verarztet werden.

Heidrich verletzt sich beim Service gravierend

Kurz darauf wurde die Partie gegen die deutschen Cinja Tillmann und Svenja Müller abgebrochen und Heidrich auf der Trage abtransportiert. Wie Philippe Saxer, Geschäftsführer von Swiss Volley, am Sonntagabend gegenüber SRF erklärte, konnte die Schulter der 30-Jährigen im Spital mittlerweile wieder eingerenkt werden. Heidrich wird am Montag in die Schweiz zurückkehren und sich weiteren Abklärungen unterziehen.

Es waren bange Minuten in der Arena, als Heidrich schreiend im Sand von Rom lag. Auch die Gegnerinnen der Schweizerinnen zeigten sich vom Vorfall geschockt, sorgten mit einem Tuch aber sogleich für Schutz vor den neugierigen Blicken der Zuschauer, während die Schweizerin medizinisch betreut wurde.

Saxer: «Heidrich kugelte sich beim Aufschlag die Schulter aus»

Vater von Vergé-Dépré: «Heidrich hat bereits seit einigen Tagen Schmerzen an der Schulter» (frz.)

Müller/Tillmann: «Immer unschön, wenn ein Spiel so endet»

Schweizerinnen im Vorteil

Auch wenn die sportliche Leistung angesichts der Verletzung Heidrichs in den Hintergrund trat, hatte das Schweizer Duo bereits mit der Bronzemedaille geliebäugelt. Von Beginn weg unterstrich es seine Ambitionen im Spiel um Platz 3 und zeigte sich von der Halbfinal-Niederlage am Vortag nicht entmutigt.

Im wiederum nur spärlich gefüllten Foro Italico zogen die Schweizerinnen zur Mitte des 1. Satzes entscheidend davon und schlossen diesen mit 21:16 zu ihren Gunsten ab. Auch im 2. Durchgang hatten Heidrich/Vergé-Dépré mit 10:7 in Führung gelegen, ehe der verhängnisvolle Aufschlag der Zürcherin folgte.

Die Partie wird nun mit 16:21, 21:10, 15:0 zugunsten der beiden Hamburgerinnen gewertet. Für sie kommt der Gewinn der WM-Bronzemedaille dem bisher grössten Triumph der Karriere gleich.

Der WM-Titel ging wie erwartet nach Brasilien. Das Duo Duda/Ana Patricia setzte sich im Final mit 21:17, 21:19 gegen die Kanadierinnen Bukovec/Wilkerson durch.