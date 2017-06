Nächster Exploit von Heidrich/Vergé-Dépré

Freitag, 16. Juni 2017, 23:11 Uhr

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sind am World-Tour-Event in Den Haag dank einem Sieg über die Olympiasiegerinnen Lara Ludwig/Kira Walkenhorst in den Viertelfinal eingezogen.

Bild in Lightbox öffnen. Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré liessen an der Nordseeküste keinerlei Zweifel aufkommen und fegten die Rio-Olympiasiegerinnen Lara Ludwig und Kira Walkenhorst in lediglich 37 Minuten mit 21:16 und 21:16 vom Sandplatz. Bereits in der Gruppenphase hatte das neuformierte Schweizer Duo am Donnerstag mit einem Erfolg über die Weltnummern 1 Larissa/Talita aus Brasilien für Aufsehen gesorgt. Nun gegen ein US-Duo In der nächsten Runde wartet am Samstag das US-Duo Brooke Sweat/Summer Ross auf die Schweizerinnen. In den Achtelfinals ausgeschieden sind dagegen Nina Betschart/Tanja Hüberli, die dem brasilianischen Duo Agatha/Duda mit 13:21 und 16:21 unterlagen.

ac