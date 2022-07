Nach dem Out von Heidrich/Vergé-Dépré ruhen die Schweizer Hoffnungen in Gstaad auf Hüberli/Brunner.

Hüberli/Brunner am Heimturnier im alleinigen Fokus

Pro-Tour-Turnier in Gstaad

Legende: Hatten in Gstaad öfters Grund zur Freude Nina Brunner, damals noch Betschart (l.) und Tanja Hüberli vor einem Jahr. Keystone/Peter Schneider

Bei den letzten beiden Austragungen des Gstaader Turniers nutzten Tanja Hüberli und Nina Brunner den Heimvorteil aus. 2019 und 2021 sorgten sie für die beste Schweizer Klassierung. Vor 3 Jahren wurden sie 4., letztes Jahr verpassten sie den Halbfinal-Einzug nach einer Niederlage gegen die späteren Siegerinnen Agatha/Duda (BRA) knapp.

Auch dieses Jahr sind Hüberli/Brunner der Schweizer Trumpf. Die WM-9. schafften es diese Saison auf der neu lancierten Pro Tour als jeweils 3. bereits zweimal auf das Podest. Swiss Volley entsendet an das Heimturnier 4 Frauen- und 3 Männerteams.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Gstaad ist der einzige Event der höchsten Kategorie (Elite16) mit weiterhin 32 (statt 16) teilnehmenden Teams pro Geschlecht. Die K.o.-Phase können Sie folgendermassen in der SRF Sport App miterleben: Samstag, 9.7., 9:25 Uhr: 1. & 2. Viertelfinal Frauen (nur bei Schweizer Beteiligung)

Samstag, 9.7., 12:55 Uhr: Halbfinals Männer (auch SRF zwei)

Samstag, 9.7., 15:25 Uhr: 3. & 4. Viertelfinal Frauen (nur bei Schweizer Beteiligung)

Samstag, 9.7., 17:55 Uhr: Kleiner Final Männer (auch SRF info)

Samstag, 9.7., 18:55 Uhr: Final Männer

Sonntag, 10.7., 09:55 Uhr: Halbfinals Frauen

Sonntag, 10.7., 13:25 Uhr: Kleiner Final Frauen

Sonntag, 10.7., 14:55 Uhr: Final Frauen

Nicht dabei sind ein Jahr nach dem Gewinn von Olympia-Bronze Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Im WM-Bronzespiel in Rom renkte sich Heidrich die Schulter aus und erlitt strukturelle Schäden. Die Weltmeister, Anders Mol/Christian Sörum (NOR) und Duda/Ana Patricia (BRA), gehören in Gstaad zu den Favoriten auf den Turniersieg.

Erfolgreicher Auftakt für Hüberli/Betschart Box aufklappen Box zuklappen Das führende Schweizer Frauen-Tandem legte im Saanenland in der Gruppenphase mit einem ungefährdeten 2:0-Erfolg über eine thailändische Paarung los (21:9, 21:17). Gleich zwei Siege schauten zum Auftakt für Marco Krattiger/Florian Breer heraus. Damit ist den beiden, die in der Setzliste Position 8 belegen, die Achtelfinal-Qualifikation gewiss – und sie kommen am Donnerstag zu einem Ruhetag. Daneben gab es fünf Schweizer Niederlagen zu verzeichnen.