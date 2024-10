Per E-Mail teilen

Legende: Das Beste kam zum Schluss Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli freuen sich an den Olympischen Spielen in Paris über Bronze. Keystone/Anthony Anex

Tanja Hüberli und Nina Brunner beenden nach neun Jahren ihre Zusammenarbeit. Dies gab das Duo, welches diesen Sommer in Paris noch die Bronzemedaille gewonnen hatte, am Montag bekannt. «Der Gewinn der Bronzemedaille in Paris war ein absoluter Höhepunkt», lässt sich Brunner zitieren.

Brunner hört (vorerst) auf, Hüberli mit neuer Partnerin

Die Zugerin kehrt dem Profisport vorübergehend den Rücken und will sich «dem Wunsch einer eigenen Familie widmen». Brunner könne sich durchaus vorstellen, nach einer Pause in den Spitzensport zurückzukehren.

Hüberli hingegen setzt ihre Karriere fort. An wessen Seite, werde «in Kürze bekannt gegeben». Die Schwyzerin schreibt: «Ich habe immer noch viel Freude an meinem Sport. Natürlich ist es schade, dass sich unsere Wege vorerst trennen. Wir waren nicht nur Partnerinnen, sondern sind gute Freundinnen geworden.»