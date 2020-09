Das neu formierte Schweizer Duo triumphiert bei dem in einem speziellen Format ausgetragenen Turnier in Utrecht.

Krattiger/Breer gewinnen beim «King of the Court»

Beim Turnier «King of the Court» wird Spitzen-Beachvolleyball in spezieller Form geboten. Ein Spiel beginnt jeweils mit 5 Teams. In den ersten beiden Runden scheiden jeweils die Teams mit den wenigsten Punkten aus. Von den verbliebenen 3 Duos setzt sich dasjenige durch, das zuerst 15 Punkte hat oder nach 15 Minuten am meisten Zähler auf dem Konto.

Das Spielfeld ist aufgeteilt in eine King- und eine Challenge-Seite. Punkte können nur auf der King-Seite erzielt werden. Sind die Spieler auf der Gegenseite erfolgreich, steigen sie auf. Das andere Team muss den Platz verlassen.

Krattiger/Breer besiegen Norwegen und Polen

Bei den Männern qualifizierten sich in Utrecht Marco Krattiger/Florian Breer für den Final. Dort setzte sich das neu formierte Team unter anderen gegen die Weltranglisten-Ersten Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen und die Weltranglisten-Sechsten Julius Thole und Clemens Wickler durch und sicherte sich den Turniersieg.

Bei den Frauen standen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich im Final, mussten sich aber mit Rang 4 begnügen.