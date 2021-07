Viersterne-Turnier in Gstaad

Nina Betschart und Tanja Hüberli halten die Schweizer Fahne am Beachvolleyballturnier in Gstaad hoch. Die Zentralschweizerinnen sind als einziges Schweizer Duo in die Viertelfinals vorgestossen.

Betschart/Hüberli setzten sich in ihrem ersten K.o.-Spiel gegen die Australierinnen Taliqua Clancy/Mariafe Artacho 21:15, 21:15 durch und qualifizierten sich damit zum 4. Mal in Folge auf der World Tour für die Viertelfinals. Dort treffen sie am Samstag auf die als Nummer 2 gesetzten Brasilianerinnen Agatha/Duda.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Beachvolleyball-Turnier in Gstaad wird an diesem Wochenende wie folgt übertragen: Samstag, 10.7.

12:55 Uhr, 1. Halbfinal Männer, SRF zwei

14:55 Uhr, 2. Halbfinal Männer, SRF zwei

14:55 Uhr, Viertelfinal Frauen, SRF-Livestream mit Betschart/Hüberli

17:10 Uhr, Spiel um Platz 3 Männer, SRF zwei

18:25 Uhr, Final Männer, SRF zwei

Sonntag, 11.7.

9:55 Uhr, 1. Halbfinal Frauen, SRF zwei

10:55 Uhr, 2. Halbfinal Frauen, SRF zwei

13:25 Uhr, Spiel um Platz 3 Frauen, SRF zwei

14:35 Uhr, Final Frauen, SRF zwei

Heidrich/Vergé-Dépré mit verpatzter Hauptprobe

Nicht geglückt ist das letzte Turnier vor den Olympischen Spielen in Tokio Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Die mit hohen Ambitionen angetretenen Europameisterinnen scheiterten im Achtelfinal mit 15:21, 15:21 an den Kanadierinnen Heather Bansley/Brandie Wilkerson.

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré hatten die Segel in den Sechzehntelfinals ebenso streichen müssen wie die beiden Männer-Duos im Achtelfinal.

Gerson/Heidrich unterliegen Favoriten knapp

Die für die Olympischen Spiele qualifizierten Mirco Gerson/Adrian Heidrich vermochten die topgesetzten Norweger Anders Mol/Christian Sörum stark zu fordern. Dank dem Gewinn des 1. Satzes (21:19) schnupperten die beiden Schweizer gar an der Überraschung. Die Durchgänge 2 und 3 entschieden die Favoriten aber doch noch für sich (22:20, 15:11).

Florian Breer/Marco Krattiger demonstrierten ihre gute Form gegen die Polen Piotr Kantor/Bartosz Losiak ebenfalls. Dennoch setzte es eine Zweisatz-Niederlage ab (18:21, 17:21). Obwohl der Exploit ausblieb, sind die beiden 9. Ränge für die Schweizer Männer als gutes Ergebnis zu werten.