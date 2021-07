Das Beach-Duo Nina Betschart/Tanja Hüberli unterliegt den Brasilianerinnen Agatha/Duda knapp in 3 Sätzen.

Betschart/Hüberli als letztes Schweizer Duo im Viertelfinal out

Viersterne-Turnier in Gstaad

Es hat nicht sein sollen: Am World-Tour-Turnier in Gstaad ist mit Nina Betschart und Tanja Hüberli das letzte Schweizer Duo ausgeschieden. Die beiden verloren den Viertelfinal gegen die Brasilianerinnen Agatha/Duda in 3 Sätzen mit 18:21, 21:18, 13:15.

Schwache Phase im 1. Satz

Das an Nummer 9 gesetzte Zentralschweizer Duo zeigte im Berner Oberland bei windigen Bedingungen einen starken Auftritt. Als vorentscheidend erwies sich jedoch eine Schwächephase im Startsatz, als die routinierten Agatha/Duda einen 9:12-Rückstand dank 7 Punkten in Folge in einen 18:13-Vorsprung verwandelten.

Im 3. Satz bewiesen die Schweizerinnen Moral, als sie sich nach einem 4-Punkte-Rückstand (8:12) noch zum 11:12 zurückkämpften. Doch Agatha und Duda gaben den Vorsprung nicht mehr preis und machten nach 56 Minuten den Halbfinal-Einzug klar.

Die Olympia-Hauptprobe in Gstaad darf aus Sicht der Schweizerinnen dennoch als gelungen betrachtet werden. Betschart und Hüberli sind für Tokio in Form. Viermal in Folge erreichten sie zuletzt mindestens die Viertelfinals. Kaum ein anderes Team auf der Tour erreichte diese Konstanz.

Boermans/De Groot triumphieren im Männer-Final

Der Titel bei den Männern wurde eine Beute des Duos Stefan Boermans und Yorick de Groot. Die Niederländer setzten sich in einer hochklassigen Finalpartie gegen das favorisierte Duo Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar überraschend in 3 Sätzen mit 23:21, 19:21, 15:10 durch. Für Boermans/De Groot ist es der erste Titel auf höchster Stufe der World Tour.