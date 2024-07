Legende: Ziehen im Final den Kürzeren Anouk Vergé-Dépré (l.) und Joana Mäder. Imago/Beautiful Sports

Beachvolleyball: Vergé-Dépré/Mäder im Final von deutschem Duo geschlagen

Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder haben das Endspiel beim Elite-16-Turnier in Wien gegen das deutsche Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann in zwei Sätzen verloren. Nachdem der Startsatz mit 14:21 deutlich verloren gegangen war, lagen sie im 2. Durchgang zwischenzeitlich mit 6:3 in Führung. Am Schluss verloren sie den Satz aber mit 18:21. Dennoch kann das Turnier als Erfolg verbucht werden. Für Vergé-Dépré/Mäder war es die erste Finalteilnahme seit Einführung der Elite-16-Turniere als höchste Stufe.

Rad: Pulver holt WM-Titel

Nach dem EM-Titel im Mai hat Ultracyclistin Isa Pulver nun auch den Weltmeister-Titel geholt. Die 53-jährige Schweizerin setzte sich beim Rundkurs in Polen überlegen durch. Als grosse Favoritin am vergangenen Samstag in Warschau gestartet, legte Pulver eine Strecke von 3600 Kilometern und 30'000 Höhenmetern zurück. Ihre Zeit von 6 Tagen, 21 Stunden und 29 Minuten wurde bei den Männern nur von drei Teilnehmern unterboten. Pulver hatte letztes Jahr bereits das Race Across America gewonnen.