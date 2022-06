WM in Rom

Schliessen 01:06 Video Zusammenfassung Heidrich/Vergé-Dépré – Zeroual/Mahassine Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 01:24 Video Zusammenfassung Böbner/Vergé-Dépré – Cheng/Flint Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré gestalten auch ihren zweiten Auftritt an der Beachvolleyball-WM in Rom erfolgreich.

Die Schweizer Weltnummern 7 lassen Imane Zeroual/Siad Mahassine (171) keine Chance und setzen sich 21:10, 21:7 durch, womit die vorzeitige 1/16-Final-Qualifikation feststeht.

Anouks jüngere Schwester Zoé Vergé-Dépré und ihre Partnerin Esmée Böbner müssen sich Kelly Cheng/Betsi Flint nach gewonnenem Startsatz 21:17, 16:21, 12:15 geschlagen geben.

Für einen kurzen Moment lag über dem «Foro Italico» in Rom ganz leicht der Duft einer Überraschung in der Luft. Die Marokkanerinnen Imane Zeroual/Siad Mahassine entschieden in der Anfangsphase der Partie einen längeren Ballwechsel für sich und stellten auf 3:2. Damit waren die favorisierten Schweizerinnen aufgeweckt: Innert kürzester Zeit stellten Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré auf 9:5, etwas später hatten sie den Satz mit 21:10 im Trockenen.

00:14 Video Superpunkt geht an die Schweizerinnen Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

Erster Härtetest folgt

Im 2. Umgang liess das Schweizer Duo die Illusion von Spannung gar nicht erst aufkommen. Mit 21:7 holten sich Heidrich/Vergé-Dépré den Satz und nach insgesamt 34 Minuten den Match. Nach dem lockeren Auftakterfolg am Freitag über die Japanerinnen gelang gegen die um 164 Ränge schlechter klassierten Marokkanerinnen auch der 2. Auftritt standesgemäss. Die 1/16-Final-Qualifikation steht für das nominell stärkste Schweizer Team damit vorzeitig fest. Für Heidrich/Vergé-Dépré geht es am Sonntag noch um den Gruppensieg. Dort treffen sie ab 9 Uhr (live in der SRF Sport App) auf die ebenfalls noch makellosen Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina. Die Lettinnen sind die Nummern 10 der Welt und somit ein erster echter Härtetest.

Neuerliche Niederlage für Böbner/Vergé-Dépré

Lange Zeit sah es so aus, als könnte sich Anouks jüngere Schwester Zoé Vergé-Dépre an der Seite von Esmée Böbner für die Auftaktniederlage vom Freitag rehabilitieren. So stand es aus Sicht der Schweizerinnen gegen Kelly Cheng/Betsi Flint 21:17 und 7:3. Dann häuften sich bei Böbner/Vergé-Dépré die Fehler, während die US-Amerikanerinnen stärker wurden. Cheng/Flint gelang die Wende im 2. Satz, den sie schliesslich 21:16 gewannen. Im entscheidenden Umgang war dann das Momentum definitiv aufseiten der Amerikanerinnen gekippt. Sie brachten ihn souverän mit 15:12 nach Hause.

00:38 Video Böbner/Vergé-Dépré holen Satz 1 spektakulär Aus Sport-Clip vom 11.06.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Da nur die Gruppen-Vierten ausscheiden, haben Böbner/Vergé-Dépré noch immer die Chance, die Zwischenrunde zu erreichen. Dazu müssen sie sich am Sonntagabend (20:55 Uhr live in der SRF Sport App) gegen die italienischen Wildcard-Profiteurinnen Cali/Tega durchsetzen.

Die Europameisterinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner bestreiten ihr zweites Gruppenspiel erst am Sonntag (17:55 Uhr live in der SRF Sport App) .