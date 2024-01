Die Schweizer Biathleten durften beim Staffelrennen über 4 x 7,5 km in Ruhpolding zumindest zwischenzeitlich von einem Podestplatz träumen. Niklas Hartweg lieferte auf der dritten Ablösung sowohl läuferisch wie auch am Schiessstand eine tadellose Leistung ab und übergab nur hauchdünn hinter Frankreich an dritter Stelle liegend an Schlussläufer Jeremy Finello.

Weil dieser am Schiesstand und in der Loipe aber nicht die gleichen Qualitäten an den Tag legte wie zuvor sein Teamkollege, reichte es dem Schweizer Quartett mit Startläufer Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder, Hartweg und Finello am Ende nur zu Platz 7. Während Hartweg fehlerfrei geblieben war, benötigte Finello 2 respektive 3 Nachlader und verlor damit den Anschluss an die Spitzenplätze.

Legende: Blieb als einziger Schweizer am Schiesstand fehlerlos Niklas Hartweg. imago images/Bildbyran

Das Schweizer Team hatte bereits zum Saisonauftakt in Östersund sowie in Hochfilzen den 7. Rang belegt. Nur in Oberhof in der vergangenen Woche waren sie mit Platz 5 besser klassiert.

Norwegen trotz 8 Nachladern top

An der Spitze führte einmal mehr kein Weg an den Norwegern vorbei, die ohne Johannes Thingnes Bö angetreten waren. Mit 8 Nachladern wiesen die Skandinavier die gleiche Schussbilanz auf wie die Schweizer. Dahinter sicherte sich Deutschland trotz zwei Strafrunden Platz 2, Italien komplettierte das Podest und sorgte dafür, dass Frankreich wie schon in Oberhof leer ausging.