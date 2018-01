Fourcade feiert fünften Saisonsieg

Martin Fourcade ist einmal mehr eine Klasse für sich. Der Franzose siegt in Ruhpolding trotz eines Schiessfehlers. Von den Schweizern punktet in Abwesenheit von Benjamin Weger einzig Serafin Wiestner.

Martin Fourcade hat mit einer Machtdemonstration in Ruhpolding seinen fünften Saisonsieg bejubelt. Der Franzose leistete sich im Einzelrennen über 20 km im abschliessenden Stehendschiessen zwar einen Fehler. Dennoch distanzierte er die Konkurrenz um über eine Minute.

Wiestner erstmals in den Top 30

Zusatzinhalt überspringen Sendehinweis Ruhpolding im Biathlon-Fieber: Die weiteren Bewerbe können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Am Donnerstag (14 Uhr) sind die Frauen über 15 km im Einsatz. Es folgen die Staffeln (Freitag und Samstag 14:15 Uhr) und die Massenstarts (Sonntag 12:00/14:25 Uhr).

Auf Rang 2 landete der fehlerfrei schiessende Tscheche Ondrej Moravec. Dritter wurde Johannes Bö, der den ersten Bewerb über 20 km Ende November in Östersund gewonnen hatte. Der Norweger teilt sich somit den Disziplinen-Weltcup mit Fourcade. Legende Ole Einar Björndalen verpasste als 42. die letzte Chance zur Olympia-Qualifikation.

Serafin Wiestner (2 Strafminuten) schaffte als 28. erstmals in diesem Winter den Sprung unter die Top 30. Teamleader Benjamin Weger verzichtete auf einen Start in Ruhpolding. Der Oberwalliser absolviert stattdessen ein Höhentraining in Antholz, wo er nächste Woche die Wettkämpfe im Weltcup bestreiten wird.