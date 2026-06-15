Die bisherige Langläuferin Lea Fischer entscheidet sich nach 73 Weltcup-Einsätzen dazu, künftig im Biathlon zu starten.

Legende: Ist ab dem kommenden Winter als Biathletin am Start Lea Fischer. Freshfocus/NordicFocus/Authamayou

Lea Fischer prüfte den Wechsel nach Abschluss der vergangenen Saison und trainierte im Mai erstmals mit der Weltcup-Gruppe der Schweizer Biathletinnen, wie Swiss-Ski in einem Communiqué schildert.

Nach der Testphase kamen sowohl Fischer als auch das Trainerteam zum Schluss, die Zusammenarbeit fortzusetzen und den Wechsel definitiv zu vollziehen. Damit gehört die Zentralschweizerin ab der kommenden Saison neu dem Biathlon-Team von Swiss-Ski an.

A-Status auch in neuer Disziplin

Die Vorbereitung auf den Winter absolviert sie gemeinsam mit der Trainingsgruppe 1 der Frauen. Ihren bisherigen A-Kader-Status nimmt sie dabei aus dem Langlauf in die neue Disziplin mit. Erfahrung auf höchstem Niveau bringt die 28-Jährige mit. Sie stand bislang 73 Mal im Langlauf-Weltcup am Start und vertrat die Schweiz im vergangenen Februar auch an den Olympischen Spielen, bei denen sie zu zwei Einsätzen kam.

Mehrere Athletinnen und Athleten im In- und Ausland schafften in den vergangenen Jahren den Umstieg zwischen den beiden nordischen Disziplinen.