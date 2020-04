Legende:

Training im Pool im Gewächshaus

In Matuzici, einem Dorf in Bosnien-Herzegowina, trainiert Vater Evelin Avdic seine Tochter in einem 3x2-Meter-Pool in einem Gewächshaus. Die 13-jährige Iman ist Landesmeisterin und hält mehrere Schwimm-Rekorde auf ihrer Altersstufe.

imago images