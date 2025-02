Legende: Ihn sieht man bald im Dress der Lakers NBA-Superstar Luka Doncic. Keystone/AP Photo/LM Otero

Blockbuster-Trade in der NBA: Wie die Dallas Mavericks am Sonntagabend mitteilten, wird Superstar Luka Doncic (25) zu den Los Angeles Lakers abgegeben, im Gegenzug erhalten die Texaner den neunfachen Allstar Anthony Davis (31).

Doncic ist seit Weihnachten wegen einer Wadenverletzung ausser Gefecht. Er erzielte in dieser Saison im Schnitt 28,1 Punkte, 8,3 Rebounds und 7,8 Assists pro Spiel für die Mavericks, für die er seit 2018 spielt. Doncic war in der abgelaufenen Saison mit 33,9 Punkten pro Spiel der beste Skorer der Liga, mit den «Mavs» erreichte er die NBA Finals (1:4 gegen die Boston Celtics).

Davis war 2019 zu den Lakers gewechselt, an der Seite von Superstar LeBron James gewann er mit L.A. auf Anhieb den Titel. Er erzielte in dieser Saison durchschnittlich 25,7 Punkte und 11,9 Rebounds. Beim 128:112-Erfolg der Lakers am Samstagabend bei den New York Knicks stand Davis bereits nicht mehr im Aufgebot.

Neben Doncic gibt Dallas zwei weitere Spieler nach Los Angeles ab. Die Lakers erhalten neben Davis Max Christie und einen 1st-Round-Pick 2029.