Melanie Hasler büsst an der Heim-WM in St. Moritz im 4. Lauf des Monobob-Rennens noch eine Position ein.

Die Medaillen waren für Melanie Hasler als Sechste und mit beträchtlichem Rückstand bereits nach den ersten beiden Läufen am Samstag ausser Reichweite gewesen. Am Sonntag blieb auf der Heim-Bahn in St. Moritz eine Steigerung aus. Wie bereits an den Olympischen Spielen in Peking schaute für die Aargauerin Rang 7 im Monobob heraus.

Die nach einer Verletzung im Training an der linken Hand handicapierte Hasler handelte sich im abschliessenden 4. Durchgang trotz einer soliden Fahrt und einer Aufholjagd im unteren Teil 23 Hundertstel Rückstand auf die Kanadierin Cynthia Appiah ein.

Die grössere Medaillenchance bietet sich der 24-Jährigen am nächsten Wochenende, wenn die EM-Zweite von letzter Woche im Zweierbob zusammen mit Anschieberin Nadja Pasternack antritt. Martina Fontanive, die als 9. in den zweiten Tag gestartet war, verlor ebenfalls noch an Terrain und musste sich mit Platz 10 begnügen.

Zwei Deutsche auf dem Podest

Zur Weltmeisterin machte sich die Deutsche Laura Nolte. Die 24-Jährige gewann das Generationen-Duell mit Favoritin Kaillie Humphries (37) erstaunlich souverän, nach 4 Läufen hatte Nolte vier Zehntelsekunden Vorsprung auf die Titelverteidigerin aus den USA. Mit Lisa Buckwitz komplettierte eine weitere Deutsche das Podest.