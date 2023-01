Nach zwei von vier Durchgängen belegt Melanie Hasler an der Bob-WM in St. Moritz den 6. Platz – bereits 85 Hundertstel hinter Bronze.

Die 24-jährige Aargauerin, die sich am Freitag beim Gewichtstraining mit der Hantel an der linken Hand verletzt hatte, trauerte vor allem dem Start zum 2. Lauf nach. Da lenkte sie nach dem Sprung in den Monobob etwas zu früh und stellte so den Schlitten quer. Die Verletzung habe sie aber nicht behindert, und auch die Erkältung vom letzten Wochenende habe sie auskuriert. Martina Fontanive liegt auf dem 9. Zwischenrang (+2,38 Sekunden).

Hasler hatte von Anfang grössere Hoffnungen auf den Zweier gesetzt, in dem sie am zweiten WM-Wochenende mit der starken Anschieberin Nadja Pasternack als EM-Zweite antreten wird.