Rico Peter: gebrochener Daumen – na und?

Der Schweizer Pilot Rico Peter wartet noch immer auf den 1. Podestplatz der Saison – und wird diesen nach einem Sturz und mit einem gebrochenen Daumen auch am Wochenende zuhause in St. Moritz nicht holen.

Die Rennen in St. Moritz live bei uns Datum Disziplin Sender Samstag, 13:00 Uhr Zweierbob, 1. Lauf

srf.ch/sport und Sport App

Samstag, 14:25 Uhr Zweierbob, 2. Lauf SRF zwei und Sport App

Sonntag, 11:40 Uhr

Viererbob, 1. Lauf

srf.ch/sport und Sport App Sonntag, 13:10 Uhr

Viererbob, 2. Lauf

srf.ch/sport und Sport App







Erst eine Woche ist es her, als Rico Peter mit dem Viererbob am Weltcup in Altenberg stürzte. Die Bilder:

Das tut schon beim Zuschauen weh 0:39 min, vom 7.1.2018

Der Sturz hat seine Spuren hinterlassen. Am gebrochenen Daumen trägt Peter eine spezielle Schiene, der Physiotherapeut ist stets zur Stelle.

Olympia im Kopf

Peter ist zwar gewillt, trotz des Malheurs am vergangenen Sonntag beim Heimweltucp in St. Moritz unbedingt zu starten. Doch weil er nach dem Sturz auch noch Knieschmerzen verspürt, hat er noch nicht entschieden, ob er seinen Schlitten mit anschieben oder sitzend starten wird. Ein Spitzenplatz in St. Moritz dürfte allerdings unter diesen Voraussetzungen unrealistisch sein.

Warum tut er sich die Qualen überhaupt an? «Wenn wir ins Ziel kommen, gibt es auf jeden Fall ein paar wenige Punkte», erklärt der 34-jährige Aargauer. Und diese können an den Olympischen Spielen in einem Monat in Pyeongchang über eine etwas bessere Startnummer entscheiden.