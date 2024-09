Legende: Siegte nach Punkten Angelo Peña. IMAGO / justpictures.ch

In der ausverkauften Arena in Gümligen gewann der bald 30-jährige Lokalmatador den Hauptkampf gegen den fünf Jahre jüngeren Japaner Hiroki Hanabusa. Der schweizerisch-dominikanische Doppelbürger musste über zehn Runden gehen, ehe er sich souverän nach Punkten durchsetzte.

Für Peña war es der bislang grösste Kampf der Karriere, der ihm im Superfedergewicht den Interkontinental-Titel des Verbandes WBO eintrug. Dieser Gürtel bringt ihn seinem Ziel, dereinst Weltmeister zu werden, der Beste seiner Gewichtsklasse zu sein, wieder einen Schritt näher.

Alvarez verteidigt Titel

In Las Vegas verteidigte in der Nacht auf Sonntag Saul «Canelo» Alvarez seinen Weltmeistertitel im Supermittelgewicht erfolgreich. Der Mexikaner setzte sich durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter gegen den US-Amerikaner Edgar Berlanga durch. Berlanga, der vor diesem Kampf ungeschlagen war (22 Siege, davon 17 durch K.o.), ging in der dritten Runde zu Boden und wurde während der gesamten zwölf Runden in Bedrängnis gebracht.