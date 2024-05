Box-Spektakel in Riad

Legende: Es ist angerichtet Tyson Fury an einer Medienkonferenz im Vorfeld des Kampfes. Getty Images/Nathan STirk

Bei der Schwergewichts-Show am Samstagabend zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk in Riad steht sehr viel auf dem Spiel. Erstmals nach Lennox Lewis vor 25 Jahren kann der Sieger des Mega-Fights der sogenannte «Undisputed Champion» werden. Er sichert sich alle vier bedeutenden WM-Titel der Verbände IBF, WBO, WBA und WBC – und damit einen viel beachteten Platz in der Box-Historie. Zusätzlich geht es auch noch um den IBO-Titel.

Beide sind unbesiegt

Usyk hatte seine WM-Titel 2021 Anthony Joshua abgeknöpft und 2022 gegen den Briten erfolgreich verteidigt. Bereits danach wurde der Kampf gegen Fury herbeigesehnt. 2015 hatte Fury überraschend Wladimir Klitschko bezwungen und war so Weltmeister geworden. Später verzichtete er auf alle Titel, kämpfte gegen Depressionen und Drogenkonsum. 2018 war er zurück – und schnappte sich den WBC-Titel.

Beide Box-Stars sind bislang noch unbesiegt. Der flinke Usyk (21 Siege) dürfte dem 15 Zentimeter grösseren Fury (34 Siege) vor allem mit seiner Geschwindigkeit Probleme bereiten wollen.