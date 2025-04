Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Klettert in der Weltrangliste weiter nach oben Angelo Peña (r.). Keystone/Anthony Anex

Angelo Peña bleibt auch in seinem 12. Profi-Kampf ungeschlagen. Im Stadttheater Bern setzte sich der 30-Jährige am Karfreitag gegen Karim Guerfi durch. Sein französischer Gegner gab in der Pause zu Runde 5 auf, nachdem er von Peña zuvor dominiert worden war. Guerfi, seines Zeichens vierfacher Europameister, wagte nach zweijähriger Pause ein Comeback.

Durch den Sieg verteidigte Peña nicht nur den Interkontinental-Titel im Superfedergewicht (bis 59 Kilogramm) der World Boxing Organization (WBO). Dank seiner makellosen Bilanz wird der Rechtsausleger, der vor dem Kampf auf dem 13. Rang klassiert war, in der Weltrangliste weiter nach oben klettern – vermutlich in die Top 10. Damit nähert er sich seinem grossen Ziel, einem Kampf um die Weltmeisterschaft, näher an.

Mit Félix Meier hatte ein zweiter Schweizer im Stadttheater Bern Grund zum Jubeln. Der 20-jährige Lausanner bezwang seinen italienischen Gegner Yaya Kone nach Punkten und feierte im 4. Profi-Kampf den 4. Sieg.