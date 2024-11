Mit 58 Jahren will sich Mike Tyson am Freitag in einem Kampf gegen Influencer Jake Paul «unsterblich» machen.

Die Bühne könnte kaum grösser sein, der Event kaum absurder: 19 Jahre nach Mike Tysons letztem Profikampf hat es der Influencer Jake Paul geschafft, ihn zu einem offiziellen Schwergewichts-Fight zu überreden – trotz schlappen 31 Jahren Altersunterschied.

«Wenn ich gewinne, bin ich unsterblich», so Tyson – und fügte an: «Aber wenn es schlecht läuft, will ich nicht in einem Krankenhausbett sterben, sondern im Ring.»

Legende: Stehen sich am Freitag im Ring gegenüber Mike Tyson und Jake Paul. Keystone/AP Photo/Sam Hodde

Die Kasse klingelt

Tyson und Paul sollen für den Showkampf in Texas jeder um die 40 Mio. Dollar einstreichen. Der Streamingdienst Netflix, der das Spektakel in der Nacht auf Samstag überträgt, dürfte ebenfalls stattlich löhnen. Ob der Kampf sein Geld auch wert ist, bleibt jedoch fraglich.

Bislang gewann Paul 10 seiner 11 Box-Kämpfe, die meisten von ihnen gegen MMA-Fighter. Bei Tyson stellt sich die Frage nach der Fitness. Der erste Termin Mitte Juli musste wegen eines Magengeschwürs bei «Iron Mike» verschoben werden. Überhaupt stand er 2020 bei einem Schaukampf gegen den früheren Weltmeister Roy Jones junior letztmals im Ring.