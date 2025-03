Charly Bühler, Berner Trainer-Ikone im Boxsport, ist an seinem Wohnort in Tours in Frankreich im Alter von 93 Jahren gestorben.

Legende: Aufnahme von 1998 am «Boxing Day» in Bern Hier betreut Charly Bühler im Ring Riad Menasria. Keystone-Archiv/Alessandro della Valle

Der Schweizer Boxsport verliert eine seiner grössten Figuren. Charly Bühler prägte die Sportart hierzulande ein halbes Jahrhundert lang. Von 1955 bis 2001 wirkte er als Chef des Athletic Boxclub Bern. In dieser Zeit galt: Wer in der Schweiz im Boxen Erfolg haben will, muss durch Bühlers harte Schule.

Der Pionier widmete sein ganzes Leben dem Boxsport. Er war nicht nur der erfolgreichste (Schweizer) Trainer, sondern feierte Erfolge als Aktiver und später als Manager.

Geboren am Schalttag 1932 in Genf und aufgewachsen in Yverdon, entdeckte er früh die Liebe zum Boxen. 1949 wurde er Schweizer Juniorenmeister im Federgewicht.

Fritz Chervet war sein Star

Schon Anfang der 1950er-Jahre konzentrierte er sich auf den Trainerberuf. 1955 übernahm er in Bern die legendäre Boxschule von David Avrutschenko. Erfolge setzten rasch ein.

Bühler schaffte sich auch international einen Ruf. Unter seiner Regie kämpften Paul und Fritz Chervet, Max Hebeisen und Enrico Scacchia 13-mal um Europameister-Titel und Fritz Chervet sogar um den WM-Titel.