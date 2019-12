Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Musste viel einstecken Andy Ruiz (l.) gegen Anthony Joshua. Getty Images

Anthony Joshua ist im Schwergewicht auf den Box-Thron zurückgekehrt. Der 30-Jährige aus Watford bei London setzte sich im Revanche-Fight gegen Andy Ruiz aus den USA einstimmig nach Punkten durch und ist wieder Champion der Verbände WBA, IBF und WBO sowie des kleineren Verbandes IBO.

Ruiz hatte das erste Duell Anfang Juni überraschend für sich entschieden. Der 30-Jährige hatte in New York durch technischen K.o. in der siebten Runde gewonnen. Durch das gelungene Comeback feierte Joshua den 23. Sieg im 24. Profikampf, für Ruiz war es die zweite Niederlage im 35. Fight.

Keine Trennung auf den Zuschauerrängen

Für das Duell hatten die saudischen Veranstalter innerhalb weniger Wochen eine Arena aus Stahl mit 15'000 Plätzen errichtet. Der WM-Kampf war wegen der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien international umstritten.

Immerhin sassen Frauen in der Arena Seite an Seite mit Männern auf der Tribüne, teilweise ohne Kopftuch. Vor gut zwei Jahren waren Frauen von Sportveranstaltungen noch ausgeschlossen gewesen.