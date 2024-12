Die Boxwelt richtet ihre Augen auf den nächsten Kampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk am späten Samstagabend.

Kann Fury Usyk diesmal in die Bredouille bringen?

WM-Rückkampf in Riad

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Will in die Offensive gehen Tyson Fury (rechts) ist gegen Oleksandr Usyk nur Aussenseiter. Getty Images/Richard Pelham

Im Mai hat sich der bisher ungeschlagene Usyk nach dem Sieg gegen Fury zum ersten Mal seit Lennox Lewis vor mehr als 25 Jahren zum sogenannten «Undisputed Champion» krönen lassen – der Ukrainer sicherte sich mit dem Sieg über den Briten nach Punkten alle WM-Titel der bedeutenden Weltverbände.

Nun steht erneut in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad der Rückkampf an. Usyk will dabei die drei WM-Gürtel von WBC, WBA und WBO verteidigen.

Es geht neben dem Sport vor allem um Spektakel und Geld. «Ich mache das alles nur fürs Geld», sagte Fury gegenüber The Sun. Für den ersten Kampf soll er laut der Zeitung knapp 100 Millionen Euro erhalten haben, Usyk 35 Millionen. Für den Rückkampf soll es noch einmal mehr geben.

Usyk Favorit

Der 37-jährige Usyk wird bei den Buchmachern erneut als Favorit gehandelt. Er dürfte wieder auf seine flinke Beinarbeit und Explosivität setzen. Der ein Jahr jüngere Fury will versuchen, seinen Gegner mit harten Körpertreffern aus dem Gleichgewicht zu bringen.