Chrigel Maurer gewinnt das X-Alps

Der Gleitschirmflieger Chrigel Maurer lässt am X-Alps-Rennen alle Konkurrenten hinter sich und holt den Titel zum 5. Mal in Serie.

Kurz vor 11 Uhr erreichte Maurer den letzten Checkpoint in Peille.

Der 34-Jährige liess sich weder von einer Erkältung noch einer Knieverletzung stoppen.

Für Maurer ist es der 5. Titel in Folge am X-Alps-Event.

Der Gleitschirmflieger Chrigel Maurer musste mit harten Bedinungen kämpfen. Schlechtes Wetter bestimmte den Wettkampf. «Ich habe an diesem Event noch nie so schlimmes Wetter erlebt», sagte Maurer nach dem Rennen. Der «Adler von Adelboden» wurde auf der Strecke zum letzten Wendepunkt von seiner Freundin begleitet. 11 Tage und 23 Stunden zuvor war Maurer zu seiner langen Reise gestartet.

Das X-Alps-Rennen beginnt in Salzburg und endet in Monaco. Die Athlethen müssen die mehr als 1000 km lange Strecke zu Fuss oder mit dem Gleitschirm überwinden. Maurer gewann das X-Alps 2009 zum ersten Mal. Zudem stellte er 2013 einen neuen Rekord auf, als er das Rennen in nur 6 Tagen, 23 Stunden und 40 Minuten beendete.