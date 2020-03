Legende: Die Schwimm-EM in Budapest wird verschoben Keystone

Schwimmen: EM verschoben

Die für Mai geplante Schwimm-EM in Budapest ist verschoben worden. Neu soll die EM vom 17. bis 30. August stattfinden und somit nur rund eine Woche nach dem Ende der Olympischen Spiele. Definitiv festgelegt werden soll der Termin jedoch erst Ende Mai oder Anfang Juni, teilte der europäische Schwimm-Verband am Freitag mit.

Fussball: Uefa berichtigt Tweet

Am frühen Freitagabend liess die Uefa via Twitter verlauten, die auf nächstes Jahr verschobene Europameisterschaft würde dennoch EURO 2020 heissen. Später am Abend kam vom Europäischen Fussballverband indes ein Dementi. Es sei noch nichts entschieden und der Tweet aus Versehen versendet worden.

Basketball: Weitere Infizierte in der NBA

Die Zahl der Coronafälle in der nordamerikanischen Basketballliga steigt an. Die Los Angeles Lakers gaben 2 positive Tests bekannt, die Philadelphia 76ers bestätigten 3 Fälle. Auch die Boston Celtics und die Denver Nuggets vermeldeten Corona-Erkrankungen. Namen wurden keine genannt. Bereits am Dienstag wurden von den Brooklyn Nets 4 positive Fälle gemeldet.