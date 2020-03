Legende: Kein Meister In der Schweizer Basketball-Liga gibt es in dieser Saison keinen Titel zu vergeben. Keystone

Basketball: Saisons ohne Meister

Die Funktionäre von Swiss Basketball haben beschlossen, für diese Saison in den höchsten zwei Ligen hierzulande keine Meistertitel zu vergeben. Die Männer von Fribourg Olympic allerdings erhalten als Sieger des Ligacups den Platz für die Qualifikationsspiele der Champions League. Im Europe Cup treten Union Neuchâtel und Lions de Genève an. Bei den Frauen werden Winterthur und Elfic Fribourg europäisch spielen. Infolge der Corona-Krise ist die Meisterschaft in der Schweiz am 13. März abrupt abgebrochen worden.

Turnen: Vorerst keine Schweizer Meisterschaften

Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Krise hat der Schweizerische Turnverband STV alle Schweizer Meisterschaften im Spitzensport bis Ende Juni 2020 abgesagt. Davon betroffen sind die Meisterschaften im Kunstturnen bei den Männern und Frauen, im Trampolin sowie in der Rhythmischen Gymnastik. Der STV prüft, ob diese in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden können.