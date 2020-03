Legende: Befindet sich in Quarantäne Jan Neuenschwander. Keystone

Eishockey: Neuenschander infiziert

Jan Neuenschwander vom EHC Biel ist mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der 27-jährige Stürmer im Eishockey-Podcast «Eisbrecher» von Tamedia bekannt. Er sei seit zwei Wochen in Quarantäne und fühle sich erst seit ein paar Tagen besser, so der Davoser, der als Diabetiker zur Risikogruppe gehört. Neuenschwander, der im Sommer zum SC Bern wechselt, ist der erste Schweizer Sportler, der seine Erkrankung öffentlich gemacht hat.

Beachvolleyball: Keine Turniere im Frühling

Swiss Volley hat entschieden, im Monat Mai sämtliche Beachvolleyball-Turniere in der Schweiz abzusagen. Der Verband stützt sich auf die Empfehlungen des BAG in Bezug auf Covid-19. Die Massnahme betrifft rund 200 Turniere. Neben dem Nachwuchs und dem Breitensport ist auch die Elitekategorie betroffen. Die für Ende Mai in Locarno geplante Beachtour wird zwei Monate nach hinten verschoben. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr, sind aber überzeugt, dass wir im Sinne aller Beteiligten handeln», lässt sich Philippe Saxer, Direktor Beachvolleyball von Swiss Volley, zitieren.