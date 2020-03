Legende: Können vorerst nicht angezogen werden Im Mai sind weitere Schwingfeste abgesagt worden. Keystone

Schwingen: Weitere Kranzfeste abgesagt

Der Schwingkalender zu Beginn der Kranzfestsaison 2020 lichtet sich weiter. Auch das Thurgauer Kantonalfest in Dussnang, das Zürcher Kantonale in Zürich, das Baselstädtische in Basel und das Seeländische Gauverbandsfest in Oberwil bei Büren stehen nicht mehr im Programm. Damit sind 7 Feste abgesagt oder verschoben worden, die im Mai hätten stattfinden sollen. Bereits seit längerem gestrichen sind alle Aktivitäten vor der Kranzfestsaison, also bis Ende April. Sämtliche Feste mit Vorbereitungscharakter sind abgesagt, und die Schwinger dürfen nicht miteinander trainieren.