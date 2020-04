Legende: Wird seinen Titel nicht verteidigen können Matthias Aeschbacher (links) nach seinem Sieg im 5. Gang gegen Niklaus Zenger. Keystone/Archiv

Schwingen: Keine Durchführung des Schwarzsee-Schwinget

Das Schwing- und Älplerfest Schwarzsee vom 21. Juni 2020 findet nicht statt. Dies hat das Organisationskomitee in Anbetracht der angespannten Lage mit dem Coronavirus entschieden. Wie das OK in einem Communiqué schreibt, habe die Gesundheit aller Beteiligten absolute Priorität. Des Weiteren entspreche ein Anlass mit einer gedrückten Stimmung und Einschränkungen nicht dem Bergschwingfest mit seiner geselligen Atmosphäre.