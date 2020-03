Tour de Romandie erst 2021

Die Tour de Romandie wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sah sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu diesem Entscheid gezwungen. Die Westschweizer Rundfahrt hätte am 28. April mit einem Prolog in Oron VD starten sollen. Fünf Tage später wäre das Rennen mit World-Tour-Status mit einem weiteren Zeitfahren in Freiburg zu Ende gegangen. Soweit möglich, sollen die für dieses Jahr vorgesehenen Etappenorte 2021 zum Zuge kommen, wenn die Tour de Romandie vom 27.04.-02.05. stattfinden soll.

Schwingverband verbietet Trainings

Der eidgenössische Schwingverband ESV hat den gesamten Trainingsbetrieb bis Ende April untersagt. Zudem sind alle bis dorthin terminierten Vorbereitungswettkämpfe abgesagt. Die Schwinger werden die Kranzfestsaison somit ohne wettkampfmässige Vorbereitung beginnen. Wann und ob der Hauptteil der Saison überhaupt beginnen kann, ist offen. Nach dem noch gültigen Kalender würde es am 3. Mai mit dem Thurgauer Kantonalfest in Dussnang und dem Zuger Kantonalen in Cham losgehen. Bereits abgesagt sind die Kantonalfeste im Waadtland, im Freiburgischen und im Wallis, die alle im April und Mai hätten stattfinden sollen.

Leichtathletik: 20 km von Lausanne abgesagt

Der 20-km-Lauf von Lausanne findet in diesem Jahr wegen der Gefahren durch das Coronavirus nicht statt. Die 39. Ausgabe des traditionsreichen Strassenlaufs war am 2. und 3. Mai vorgesehen. Die Organisatoren kündigten an, den angemeldeten Teilnehmern einen Teil der Einschreibegebühr zurückzuerstatten.