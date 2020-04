500'000-Dollar-Fonds für Leichtathleten in Not

Legende: Dürfen auf Unterstützung hoffen Leichtathleten, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Freshfocus

Leichtathletik: Hilfsfonds mit 500'000 Dollar

Im Zuge der Corona-Krise hat World Athletics einen Hilfsfonds über 500'000 Dollar aufgelegt. Das Geld soll der Unterstützung der AthletInnen dienen, die wegen des Ausfalls der Meetings in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hiess. Die Mittel werden von der Internationalen Leichtathletik Stiftung um Ehrenpräsident Fürst Albert von Monaco bereitgestellt. Eine Expertengruppe unter Vorsitz von Verbandspräsident Sebastian Coe werde über die Anträge auf Unterstützung entscheiden, wie es hiess.

NBA: Kleiner Schritt zurück zur Normalität geplant

Einhergehend mit den Lockerungen der Vorschriften in einigen US-Bundesstaaten dürfen NBA-Spieler frühestens ab dem 8. Mai die Einrichtungen ihrer Klubs wieder zum Trainieren nutzen – allerdings auf freiwilliger Basis und ohne die Anwesenheit von Trainern. Zudem dürfen nie mehr als vier Spieler gleichzeitig da sein, denen eine Zusammenarbeit aber untersagt ist. Voraussetzung ist, dass die lokalen Behörden diese Form der Einzeltrainings erlauben. Die NBA-Saison ist seit dem 11. März unterbrochen.