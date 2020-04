Legende: Müssen ein Jahr länger auf die nächste WM warten Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich. Keystone

Beachvolleyball: WM in Rom verschoben

Die Beachvolleyball-WM, die ursprünglich im September 2021 in Rom stattfinden sollte, ist auf Juni 2022 verschoben worden. Dies teilte der Internationale Volleyballverband (FIVB) am Freitag mit. «Die Entscheidung wurde als Reaktion auf die anhaltende Notlage aufgrund der Coronavirus-Pandemie und die Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021 getroffen», erklärte die FIVB. Die Beachvolleyball-WM wird im Foro Italico ausgetragen, wo auch das jährliche Tennisturnier in Rom stattfindet.