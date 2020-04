Legende: Keine Schwünge 2020 Die Berner Schwingfans müssen sich ein weiteres Jahr bis zum Fest in Aarberg gedulden. Keystone

Schwingen: Kein Berner Kantonales 2020

Aufgrund der Corona-Krise findet in diesem Jahr kein Berner Kantonales Schwingfest statt. Der vom 10. bis 12. Juli in Aarberg geplante Anlass musste um ein Jahr verschoben werden und wird neu vom 6. bis 8. August 2021 an gleicher Stätte ausgetragen. Durch die Verschiebung sind auch die nachfolgenden Berner Kantonalen Feste betroffen. Nach Absprache mit den Nachfolge-OK wurden diese wie folgt aufgegleist: 2022 Thun, 2023 Tramelan, 2024 Burgdorf und 2025 Langnau im Emmental.

Reiten: CHIO Aachen wird verschoben

Der CHIO Aachen wird wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt. Das bedeutendste Reitturnier der Welt werde nicht wie geplant vom 29. Mai bis zum 7. Juni stattfinden, teilte der deutsche Veranstalter mit. Vorrangiges Ziel ist es, das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu organisieren.