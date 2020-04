Legende: Gehen mit gutem Beispiel voran Granit Xhaka (m.) und seine «Gunners»-Kollegen. imago images

Fussball: Lohnverzicht der Spieler von Arsenal

Die Spieler und der Trainerstab von Arsenal haben einer 12,5-prozentigen Reduktion ihrer Löhne wegen der Coronakrise zugestimmt. Arsenal ist der erste Premier-League-Klub, der diesen Schritt offiziell bekanntgab. Die Londoner verlauteten zudem, dass die Fussballer, unter ihnen Granit Xhaka, erfolgsabhängig in den kommenden Saisons Beträge eventuell wieder zurückbezahlt bekommen könnten. Die Saison ist aufgrund der Pandemie ausgesetzt.

Rad: Schweizer Meisterschaften sollen im Juli stattfinden

Die Schweizer Mountainbike-Meisterschaften in der Olympischen Disziplin Cross-Country werden am 4. und 5. Juli im Jura abgehalten. Vor drei Jahren fanden die Meisterschaften ebenfalls bereits auf den Pfaden bei Montsevelier statt. Damals siegten Nino Schurter und Jolanda Neff.

Rudern: EM soll stattfinden

Die Ruder-EM im polnischen Posen soll als einzige internationale Regatta des Jahres im Herbst stattfinden. Der Weltverband Fisa terminierte die ursprünglich für Anfang Juni geplante Veranstaltung auf das Wochenende vom 9. bis 11. Oktober. Zuvor war die WM im slowenischen Bled ebenso wie die 3 für dieses Jahr geplanten Weltcuprennen wegen der Corona-Krise abgesagt worden.

American Football: NFL spendet 3 Mio. Dollar für Coronakampf

Die US-Football-Profiliga NFL hat über verschiedene Kanäle insgesamt rund 3 Millionen Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. Das teilte die Liga am Montag mit. Das Geld komme Gesundheitseinrichtungen und Hilfsorganisationen in besonders betroffenen Gebieten in 7 Bundesstaaten zugute. Damit soll vor allem Schwarzen und Afroamerikanern geholfen werden, die statistisch gesehen besonders häufig an der Lungenkrankheit COVID-19 erkranken.