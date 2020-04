Lohnverzicht von 25 Prozent in der NBA

Legende: Der Genfer Clint Capela Ein Teil seines Lohns dürfte bald wegfallen. Keystone

Basketball: Lohnreduktion in der NBA ab 15. Mai

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich auf einen Lohnverzicht von 25 Prozent geeinigt für den Fall, dass die Meisterschaft im nordamerikanischen Basketball wegen des Coronavirus ganz annulliert wird. Der Gehaltsverzicht gilt gemäss der Vereinbarung ab dem 15. Mai. Der Betrag, den die einzelnen Spieler verlieren, hängt von der Zahl der annullierten Partien ab. Die NBA-Spieler werden halbmonatlich bezahlt, weshalb sie am 1. Mai noch den ganzen Lohn erhalten.

Biathlon: Sommer-WM muss wohl weichen

Trotz des Ausbruchs von Covid-19 sind die Biathleten zuversichtlich, die Wintersaison 2020/21 am 28./29. November im finnischen Kontiolahti lancieren zu können. Die Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka sind vom 10. bis 21. Februar 2021 geplant. Auf der Kippe steht hingegen die für August geplante Sommer-WM in Ruhpolding. Nachdem in Deutschland vorläufig noch bis zum 31. August Grossveranstaltungen verboten sind, werden von den Veranstaltern verschiedene Optionen durchgespielt.